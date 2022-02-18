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BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

18.02.2022 22:09

BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Van kara yolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu oatobüsünde arama yapıldı. Aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, K.Y gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.Y, ttutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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