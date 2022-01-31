BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜNDE 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - YENİDEN - Son Dakika

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Bitlis- Diyarbakır yolunda, Tanrıyar Karakol Komutanlığı'nca şok yol uygulama ve kontrolü yapıldı. Şehirler arası taşımacılık yapılan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 11 Afgan göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin üzerinde 4 sahte pasaport ile 7 sahte ikamet izin belgesi bulundu. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs şoförü ve muavin hakkında ise adli işlem başlatıldı.