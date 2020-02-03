Bitlis'te yolcu otobüsünde 2 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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Bitlis'te yolcu otobüsünde 2 kilo eroin ele geçirildi
7 saat önce
BİTLİS'te polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
BİTLİS'te polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Şubat günü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin kime ait olduğu yönünde polisin başlattığı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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