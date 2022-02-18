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Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

18.02.2022 20:59
Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Tatvan'da Küçüksu Yol Kontrol Noktası'nda şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli K.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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