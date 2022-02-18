Yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, Tatvan'da Küçüksu Yol Kontrol Noktası'nda şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli K.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.