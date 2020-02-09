Bitlis'te yolda mahsur kalan 400 yolcu misafirhanelere yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te yolda mahsur kalan 400 yolcu misafirhanelere yerleştirildi - Son Dakika

Bitlis'te yolda mahsur kalan 400 yolcu misafirhanelere yerleştirildi

41 dakika önce

Bitlis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı yollarda bekletilen araçlardaki yolcular, kentteki misafirhanelere yerleştirildi.

Bitlis'te yolda mahsur kalan 400 yolcu misafirhanelere yerleştirildi, System.String[]

Bitlis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı yollarda bekletilen araçlardaki yolcular, kentteki misafirhanelere yerleştirildi.

Bitlis'te etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda çok sayıda sürücü yola devam edemedi, bazı araçlar kara saplanarak mahsur kaldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipinin, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, can kaybı yaşanmaması için araçların, polis ve jandarma ekiplerince durdurulduğunu anlatan Çağatay, "Araçlardaki yaklaşık 400 yolcuyu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğretmenevi, polisevi ve hastanelerimizdeki misafirhanelerimize yerleştirdik. Yağışın hafiflemesiyle yollarda çalışma başlatacağız. Yolları ulaşıma açtıktan sonra misafirlerimizi uğurlayacağız. Yolcularımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

Kentte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu belirten Vali Çağatay, Tatvan- Hizan ve Bitlis- Mutki kara yollarının, çığ tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Aynı sebeple Bitlis-Tatvan ile Tatvan- Van kara yolunun da ulaşıma kapatıldığını kaydeden Çağatay; Buzlupınar, Muş, Ahlat, Tatvan ve Balaban istikametinden gelen tır ve diğer büyük araçların da yollarda durdurulduğunu söyledi.

Bitlis- Güroymak kara yolunda ise ulaşımın, görevli ekiplerin yardımıyla güvenli şekilde sağlandığını anlatan Vali Çağatay, Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde ise iki saatlik elektrik kesintisinin, arızanın giderilmesiyle son bulduğunu sözlerine ekledi.

Tatvan, Bitlis, Mutki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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