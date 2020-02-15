Bitlis'te yolu kapalı olan 70 köy için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Bitlis'te yolu kapalı olan 70 köy için çalışmalar sürüyor

6 saat önce

BİTLİS'te yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bitlis'te yolu kapalı olan 70 köy için çalışmalar sürüyor, System.String[]

BİTLİS'te yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 178 santim olarak ölçülen kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreye ulaştığı belirtildi. Bitlis Belediyesi, mahalle yollarında genişletme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin, kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 70 köy yolunun açılması için 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini belirterek, aşırı soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkati çeken yetkililer, bu tür bölgelerde vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:07 Kaynak: DHA
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