Bitlis'te "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi - Son Dakika

Bitlis'te "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi

6 saat önce

Bitlis'te yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda daha çok kişinin faydalanması için "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin startı verildi.

Bitlis'te

Bitlis'te yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda daha çok kişinin faydalanması için "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin startı verildi.


Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulunun (PMYO) ortaklaşa hazırladığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yüzme kursu açıldı. Güroymak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güroymak İlkokulu ile Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulundaki 3 ve 4. sınıf öğrencileri, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında servislerle Bitlis'e götürüldü.


Proje kapsamında yüzme eğitiminin İsmail Eren Spor Kompleksinde verileceğini söyleyen Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar, "Kaymakamlığımızın imkanlarıyla hazırlanan araçlarla okullarımızda okuyan öğrencilerimizi öğretmenlerinin gözetiminde Bitlis'e taşıyoruz. Eğitmenlerimiz, çocuklara yüzme ve cankurtaran tekniklerini en ince ayrıntısına kadar öğretiyorlar. Bitlis'te projenin ilk startını, bugün ilçemizden gönderdiğimiz öğrenciler yaptılar. Proje kapsamında bütün öğrencilerimize havuzda yüzme keyfini yaşatmayı hedefliyoruz" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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