Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
23 dakika önce
Bitlis-Diyarbakır karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Diyarbakır karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Bitlis-Diyarbakır yolunun 35'nci kilometresindeki Alaniçi köyü yakınlarında meydana geldi. Yağışlar sebebiyle yolun kayganlaşmasından dolayı seyir halinde olan 3 tır bir birine girdi. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bitlis -Diyarbakır karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen kazada tırlarda sıkışan biri ağır, iki yaralı sürücü AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle kapanan yol ise araçların yoldan kaldırılmasından kısa süre sonra yeniden trafiğe açıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
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