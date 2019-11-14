Bitlis 'tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'
6 saat önce
BİTLİS 'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek' (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
BİTLİS 'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek' (YENİDEN)
Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi