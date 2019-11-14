Son Dakika Haberleri: Bitlis 'tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'
Son Dakika Güncel Bitlis 'tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'

Bitlis 'tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'

6 saat önce

BİTLİS 'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek' (YENİDEN)

BİTLİS 'Tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek' (YENİDEN)

Bitlis 'tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis 'tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadele devam edecek'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]