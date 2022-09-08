Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke Ahlat Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
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Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke Ahlat Müzesi'nde sergileniyor

08.09.2022 16:07
Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke Ahlat Müzesi'nde sergileniyor

Bitlis'teki Ahlat Müzesi'nde sergilenen Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bitlis'teki Ahlat Müzesi'nde sergilenen Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Müze Müdürü Mikail Ercek, gazetecilere, Sultan Alparslan dönemine ait altın sikkenin müzede sergilenmesiyle ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi.

Müzeye getirdikleri sikke için özel vitrin hazırladıklarını ve ona uygun baskılar uyguladıklarını belirten Ercek, şöyle devam etti:

"Sikkemizi özel vitrinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu değerli eseri Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı bağışladı. Bundan büyük mutluluk duyduk. Ahlat, Sultan Alparslan ile anılan bir ilçe. Bunun için sikkenin burada sergilenmesinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı'nın destekleri oldu. Kısa süre içinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Sosyal medyadan yaptığımız paylaşımları görenler merak ettikleri için geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan sikkenin nerede basıldığı bilinmiyor ancak Alparslan'a ait olduğu üzerinde yazılı."

Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazıların yer aldığını ifade eden Ercek, "Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah'tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah'a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O Allah, kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir.' yazmaktadır. Alparslan'a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Habip Kolaç da müzeye sikkeyi görmek için geldiklerini anlatarak, "Tarihçi olduğum için çok meraklandım ve görmek istedim. Çoğu eseri burada gördüm ve tanıdım. Büyük Zafer'in sikkesi olduğunu duydum. Sultan Alparslan'ın zenginliğini, bereketini aktardığını gördüm. Tarihi tam olarak belli değil ama bin yıllık eser olduğu için gerçekten merak uyandırıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke Ahlat Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

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