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SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik - Son Dakika

SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

20.02.2022 18:01

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlikSalih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)- Adilcevaz Spor ile Bitlis Spor arasında oynanan ve 3-3 berabere biten amatör maçta, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)- Adilcevaz Spor ile Bitlis Spor arasında oynanan ve 3-3 berabere biten amatör maçta, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine hakem maça 20 dakika ara verdi.

Adilcevaz Şehir Statı'nda oynanan Adilcevaz Spor - Bitlis Spor maçında, evsahibi takımda iki futbolcunun kırmızı kart görmesi üzerine futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine, hakem maça 20 dakika ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından devam eden iki takım arasındaki maç 3-3 berabere bitti.

SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik
SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik

YORUMLAR
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SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

Adilcevaz, Bitlis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Bitlis'teki amatör maçta futbolcular arasında gerginlik - Son Dakika
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