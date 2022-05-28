Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor

28.05.2022 13:01

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kuruluşunun 15. yıl dönümü kapsamında organize edilen bahar şenlikleri devam ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kuruluşunun 15. yıl dönümü kapsamında organize edilen bahar şenlikleri devam ediyor.

Valilik, Bitlis Belediyesi, Eren Holding ile Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfı (BETAV) katkılarıyla, BEÜ ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte halk müziği konseri, söyleşi, karaoke yarışması, rock konseri, DJ gösterisi düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen ses yarışmasında birinci olan üniversite öğrencisi Mert Birol'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı tarafından ödülü verildi.

Arafane geceleri programına katılan Rektör Elmastaş, şenliklerde birbirinden güzel etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliklere katılan vatandaşlar ve öğrenciler gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor
Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor
Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor
Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor

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Kaynak: AA

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