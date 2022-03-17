Basketbol müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Basketbol müsabakaları sona erdi

17.03.2022 12:37

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Basketbol Gençler B Kategorisinde Grup Yarışmaları sona erdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Basketbol Gençler B Kategorisinde Grup Yarışmaları sona erdi.

Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır illerinden 15 takımın katıldığı müsabakalarda başarılı olan 3 kız ve 3 erkek takımı, Diyarbakır'da yapılacak Türkiye yarı final müsabalarına katılmaya hak kazandı.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, kızlarda Şırnak Lisesi, Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi ve Muş Spor Lisesi'nin, erkeklerde ise Diyarbakır Final Anadolu Lisesi, Muş Spor Lisesi ve Batman Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi takımlarının başarılı olduğunu belirtti.

Sporculara madalya ve başarı belgelerini veren Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, başarılarından dolayı tebrik etti.

Basketbol müsabakaları sona erdi
Basketbol müsabakaları sona erdi
Basketbol müsabakaları sona erdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basketbol müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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