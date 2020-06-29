Bitlis'teki Batmış Gölü'nün kurumaması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bitlis'teki Batmış Gölü'nün kurumaması için çalışma başlatıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen ve yazın suları çekilen Batmış Gölü'nün doğal güzelliğine kavuşması için çalışma başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen ve yazın suları çekilen Batmış Gölü'nün doğal güzelliğine kavuşması için çalışma başlatıldı.

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Adilcevaz Belediyesi, Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylasında bulunan ve kentin öne çıkan doğal güzelliklerinden Batmış Gölü'nün doğal yapısıyla korunması için proje hazırladı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necat Gürsoy'un talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, gölü besleyen suların bölgede kalması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmaları inceleyen Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölün kent için önemli doğal alanlardan biri olduğunu söyledi.

Gölün dağlardan inen sularla beslendiğini belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu doğal alanda toplanan tatlı su, alanın doğusunda bulunan küçük bir kayalığa ulaşınca buradan görünür bir şekilde yer altına akıyor. Bu nedenle doğal bir güzelliğe sahip olan bu gölümüz her yıl yaz aylarında kuruyarak doğallığını kaybediyor. Bu doğal güzelliğe sahip çıkmak için belediye olarak buradan boşa akan suların önlenmesine yönelik çalışma başlattık. Bu çalışmayla gölün kurumasını önleyeceğiz."

Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:45 Kaynak: AA

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