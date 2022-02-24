Bitlis'teki Budaklı kaplıcası fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Bitlis'teki Budaklı kaplıcası fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

24.02.2022 13:39
Bitlis'teki Budaklı kaplıcası fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıcada kirlenen hayvanlarını yıkayan köylüler, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıcada kirlenen hayvanlarını yıkayan köylüler, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.

Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada temizleniyor.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen turlarla Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için köye geliyor.

40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atlarını temizleyen köylüler, at ve mandaların üstüne çıkarak ters takla atıp fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor.

Doğa fotoğrafçısı Emine Galip Şengöz, Van'ın Erciş ilçesinde okul öncesi öğretmeni olduğunu söyledi.

Erciş ve Ahlat'ta fotoğrafçılık eğitimi alan arkadaşlarıyla Budaklı kaplıcasına geldiklerini ifade eden Şengöz, şöyle konuştu:

"Mandaların kaplıcalara girmesini izleyip çoban arkadaşların mandaları ve atları temizlemelerini izledik. Çoban arkadaşlar bizlere modellik yaptı. Çok güzel ve farklı kareler elde ettik. İlk defa buraya geldim. Dondurucu soğukta 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada yıkanan hayvanları ve çobanları fotoğraflama imkanı bulduk. Burası görülmesi gereken bir yer. Adeta doğal bir stüdyo gibi."

Fotoğraf sanatçısı Esra Çakır ise çok güzel bir ortamın olduğunu belirterek, "Çok fotoğraf çektik, güzel ve farklı bir gün oldu. Bu güzel kareleri fotoğraflarımızla ölümsüzleştirdik. Bizim için güzel bir hatıra ve deneyim oldu." dedi.

Budaklı köyünde yaşayan Baran Aylü de yaklaşık 20 yıldır manda ve at beslediklerini kaydederek, "Köyümüzde bulunan kaplıcaya hayvanlarımızı temizlemek için getiriyoruz. Hayvanlarımızı kaplıcada temizlerken ülkenin bir çok yerinden fotoğrafçılar gelip bizi fotoğraflıyor. Onlara modellik yapıyoruz." diye konuştu.

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Güroymak, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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