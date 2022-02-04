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Bitlis'teki çocuklar için "kış şenliği" - Son Dakika

Bitlis'teki çocuklar için "kış şenliği"

04.02.2022 14:51
Bitlis'teki çocuklar için "kış şenliği"

Bitlis'te çocuklar için "kış şenliği" düzenlendi.

Bitlis'te çocuklar için "kış şenliği" düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (Bitlis İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllülerince El-Aman Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar kızaklarıyla kayak yaptı.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte konuşan Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, "Bitlis il merkezi ve ilçelerimizdeki 150 yetim yavrumuz katıldı. Yetimler Allah'ın topluma emri ve emanetleridir. Onların sahipleri, koruyup kollayıcıları Allah ve Resulü'nün emriyle bizleriz. Onlar için etkinlik düzenledik. Bu hem kutlu, hem de zorlu bir görevdir." dedi.

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Bitlis, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki çocuklar için 'kış şenliği' - Son Dakika


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