Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar

20.04.2022 10:48

Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı baharBİTLİS Son yılların en çetin kış mevsiminden birini geçiren Bitlis'te dağların bir yanında kar bir yanında bahar havası var. Bu yılki kış sezonunda toplam 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı.

Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar

BİTLİS Son yılların en çetin kış mevsiminden birini geçiren Bitlis'te dağların bir yanında kar bir yanında bahar havası var.

Bu yılki kış sezonunda toplam 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. İl ve ilçe merkezilerindeki karların tamamen erimeye başladığı kentte bahar havası yaşanırken, kente yakın yüksek kesimlerde ise halen kış etkisi devam ediyor. Özellikle Tatvan - Van arasında bulunan dağlarda ise iki mevsim bir arada yaşanıyor. Anayolun sağında ve solunda yer alan dağların güneş alan yamaçlarında çiçekler açıp yeşillenirken, güneş almayan yerlerde ise hala metrelerce kar var.

Havadan da görüntülenen dağlardaki iki ayrı mevsim kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar
Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar
Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar
Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar

YORUMLAR
500
'Ramazan şerbeti oruç tutarken hazımsızlığın önüne geçiyor' 'Ramazan şerbeti oruç tutarken hazımsızlığın önüne geçiyor'

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar - Son Dakika


Son Dakika
10:49 İnfaz koruma memurlarının servisine yönelik bombalı saldırıdan ilk görüntüler geldi
10:37 İşçi servisinde patlama! Şoförün kontağı çevirmesiyle alev topuna dönen araç kameralarda
10:36 Yurt dışında markette gördüğü meyveyi yetiştirmeye başladı, kazandığı para dudak uçuklattı
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:57:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'teki dağların bir yanı kar bir yanı bahar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement