- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor - Son Dakika

- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor

14.10.2020 15:11

- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor Bitlis'te bu yıl 14 bin ton elma hasadından yaklaşık 20 milyon TL gelir bekleniyor.

- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor

BİTLİS - Bitlis'te bu yıl 14 bin ton elma hasadından yaklaşık 20 milyon TL gelir bekleniyor.

İl genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık tarım arazi varlığının 70 bin dekarlık alanında meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Bitlis merkeze bağlı Ekinli köyünde 4 dönüm arazi üzerine 2005 yılında 250 adet elma fidanı diken Mahmut Çoban, 2012 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı sertifikalı fidan desteğiyle işini büyüttü. Kentte 12 bin dekarlık alanda elma üreticiliği yapılırken, bu kapsamda bu yıl hasattan 14 bin ton verim elde edilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Mahmut Çoban adlı elma üreticisinin bahçesini ziyaret ederek hasat yaptı. 2021 yılında da üreticilere gerek yerel kaynaklarla gerekse bakanlık düzeyinde gerekli desteklerin verilmesine devam edileceğini belirten Çelik, "Bitlis'te diğer ürünlerimizde olduğu gibi elma bahçelerimizde de hasatlarımız başladı. 1 milyon 300 bin dekarlık tarım arazi varlığımızın yaklaşık 70 bin dekarlık alanı meyve yetiştiriciliğine ayırdık. Çoğunluğu ceviz olmakla birlikte kayısı, vişne, kiraz, badem ve elma gibi her türlü meyveyi Bitlis'te yetiştirebiliyoruz. Bu kapsamda elmada önemli bir üretim faaliyet alanımızdır. Şu anda bahçesinde bulunduğumuz Mahmut Çoban kardeşimizin bahçesinde 4 çeşit elma mevcuttur. Bu bahçeye 2012 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak sertifikalı fidan anlamında biz destek çıktık. Bitlis genelinde yaklaşık 12 bin dekarlık alanda elma kapama bahçelerimiz mevcuttur. Bunların 2020 yılı içindeki rekoltesi 13-14 bin ton olmasını bekliyoruz. Elmanın sofraya kadar gittiği fiyatları göz önünde bulundurduğumuzda ilimize her yıl yaklaşık 20 milyon TL gelir sağlanmaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak biz yerelde valimizin destekleri ve teşvikleri ile beraber il özel idaremizin bütçesinde de faydalanıyoruz. Dönem dönem bakanlığımızın da başka kaynaklarından faydalanmak üzere çiftçilerimize meyve fidanı desteklerimiz oluyor. 2020 yılı planlamamızda da meyve bahçesi tesisi planlarımız vardır. Elmada bu pandemi sürecinde özellikle vitamin deposu olması ve aranan bir gıda olması hasebiyle öncelemekteyiz. İnşallah 2021 yılında da çiftçilerimize kapama elma bahçesi oluşturmak üzere projelerimiz mevcuttur ve bu anlamda da desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Elma üreticisi Mahmut Çoban da, elmaların kışa dayanıklı ve aromasının tam olarak yerinde olması için havaların soğuması gerektiğini belirterek, "Bitlis merkeze bağlı Ekinli köyünde bulunan 4 dönümlük arazimde meyvecilikle uğraşıyorum. Starking, Golden, Arap kızı ve Arjantin olmak üzere 4 çeşit elma yetiştiriyorum. Bu yıl hasat zamanına geldik. Nasip olursa hasadımızı yapıp elmalarımızı piyasaya süreceğiz. Memleketimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla karınca kararınca kendi imkanlarımızla aile olarak burada uğraşıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz çünkü hem eğlenceli hem de güzel bir uğraştır. Temennim odur ki sadece elma değil de diğer meyve çeşitleri de üretilsin. Bizde mevsim itibari ile elmalarımız soğuk yemedi mi aromasını almıyor. Tam aromasını almadığı için mecburen sonbahar aylarına kadar beklemek zorundayız. Çünkü soğuk yiyen elmalar kış aylarında da daha dayanıklı olurlar" dedi.

- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
- Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor

Mahmut Çoban, Türk Lirası, Bitlis, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Bitlis'teki elma hasadı yüzleri güldürüyor - Son Dakika Ekonomi

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