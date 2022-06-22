Bitlis'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bitlis'te 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün, Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameraya anbean yansıyan görüntülerde; çocuğun annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bir süre beklediği görülüyor. Annesi yolun karşısına geçmek için sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada ise küçük çocuk koşarak karşıya geçmek için yola atıldı. Görüntünün devamında ise yolun karşısına geçmesine kısa bir mesafe kalmışken Bitlis istikametinden Tatvan'a doğru hızla ilerleyen aracın çocuğa çarparak yolun kenarına savurduğu görülüyor. Görüntünün sonunda ise küçük çocuğun annesinin yaşadığı şok ve çevredekilerin panik içinde çocuğa doğru koştuğu görülüyor. - BİTLİS