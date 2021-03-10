Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan yüzbaşının tedavisi İstanbul'da devam ediyor - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde yaralanan askerlerden Yüzbaşı Ender Uzunçakmak tedavi için İstanbul'a getirildi. Yaralı askerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Recep Demirhan, "Şu an itibariyle genel durumu iyi. İstirahati devam ediyor. Askeri personelimizi tedavisi sonrası en kısa sürede inşallah tekrar askeriyemize geri döndürmüş olacağız" dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde yaralanan askerden Yüzbaşı Ender Uzunçakmak dün akşam, Bitlis Devlet Hastanesi'nden ambulans uçakla, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı yüzbaşının tedavisi devam ederken, hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Demirhan, "İleri ve üst düzey tedavi gerektiren askeri personelimizden biri, hastanemize Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulans sistemi ile nakil edildi. Biz de askeri personelimizin ilk fizik muayenelerini, tetkiklerini yaptık. Şu an itibariyle genel durumu iyi. İstirahati devam ediyor. Askeri personelimizi tedavisi sonrası en kısa sürede inşallah tekrar askeriyemize geri döndürmüş olacağız. Sağlığına kavuşturarak şifa ile taburcu edeceğiz" dedi.