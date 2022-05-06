Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu

06.05.2022 14:15

Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel olduBİTLİS Bitlis'te iki gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Nemrut Krater Gölü yolundaki karla mücadele çalışmasına da ara verildi.

Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu

BİTLİS Bitlis'te iki gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Nemrut Krater Gölü yolundaki karla mücadele çalışmasına da ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "yeryüzü cenneti" olarak bilinen Nemrut Krater Gölü yolunda yürütülen çalışmalar kar engeline takıldı. Baharın gelmesiyle yolun açılmasını bekleyen ziyaretçiler, kar yağışından dolayı birkaç gün daha beklemek zorunda kaldı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, yolda kısım kısım karla mücadele çalışması yaptıklarını, ancak yoğun kar ve fırtınadan dolayı çalışmalara ara verdiklerini belirtti. Aşit, "Ekiplerimizle beraber Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştık. Bugün 6 Mayıs itibariyle yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandık. Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün 6 Mayıs ülkemizin birçok yerinde denize girilirken biz burada yoğun bir kar fırtınasına yakalandık" dedi.

Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu
Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu
Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu
Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu

YORUMLAR
500

Tatvan, Bitlis, Nemrut, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:44:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement