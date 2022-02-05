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Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi - Son Dakika

Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi

05.02.2022 10:52
Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi

Türkiye'nin en fazla kar alan illeri arasında bulunan Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illeri arasında bulunan Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Aileleriyle kayak merkezine gelen çocuklar, güneşli havada kayak ve snowboard yapıp kızak kaydı.

Kayakseverlerden Deniz Özdemir, her kış tatili döneminde kayak yapmak için kente geldiğini söyledi.

Pistin kayak için çok müsait olduğunu anlatan Özdemir, "Burada uzun süre yerde kar oluyor, konaklama ve yemek ücretleri gayet uygun. Burada kayak malzemesi kiralamak ucuz ve ders veren hocalar çok ilgili. Gelecek olanlara tavsiye ediyorum." dedi.

Ankara'dan gelen Zahide Seydioğulları ise çok keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, "Tatilde gelip Tatvan, Van ve çevre illeri geziyoruz. Buralarda gezilecek çok güzel yerler var. Nemrut ise harika bir güzelliğe sahip. Herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi
Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi
Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi
Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi

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Kayak Merkezi, Türkiye, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklarla şenlendi - Son Dakika
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