Bitlis'teki kayak merkezinde sömestir yoğunluğu - Son Dakika
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Bitlis'teki kayak merkezinde sömestir yoğunluğu

6 saat önce

Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Bitlis'teki kayak merkezinde sömestir yoğunluğu, System.String[]

Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kentte etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, sömestr tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Hafta sonunun yanı sıra hafta içi de kayak tutkunlarının ilgi gösterdiği merkeze aileleriyle gelen vatandaşlar, kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Vatandaşlardan Metin Çoban, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kayak merkezine geldiklerini söyledi.

Merkezdeki kar kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirten Çoban, "Bitlis ve Tatvan'daki vatandaşlar için uğrak yeri. Mesafe sıkıntısı yok. Her yaşa uygun pistleri mevcut. Kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar rahatça gelebilir. Hafta içi ve hafta sonu istediğimiz zaman gelip burada kayak yapabiliyoruz." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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