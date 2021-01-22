Bitlis'teki köy yollarında 9 bin kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü - Son Dakika

Bitlis'teki köy yollarında 9 bin kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü

22.01.2021 12:07
Bitlis'teki köy yollarında 9 bin kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü, System.String[]

Bitlis'te karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için dondurucu soğukta karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Bitlis'te karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için dondurucu soğukta karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, kentin engebeli coğrafyasında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu köy yollarında tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadelenin kahramanları, özellikle kırsalda yaşayanların ulaşımının aksamaması için gece gündüz mesai yapıyor.

Bitlis'in Yanlızçamlar köyünde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerince sorumluluk sahalarında yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karla mücadelede 9 ekip, 52 iş makinesi ve 75 personel ile 24 saat esasına göre çalıştıklarını anlatan Kurtkan şöyle konuştu:

"İlimize bugüne kadar yağan kar 3,5 metredir. Biz de 350 köy, 293 mezra 2441 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapmaktayız. Karla mücadele çalışmalarında ilk olarak 112 ve jandarma ekiplerine gelen ihbar ve talepleri karşılamaktayız. Ekiplerimiz birçok olaya müdahale ederek kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmaktadır. Karla mücadeleyi en fazla vatandaşların yaptığı asılsız ihbarlar etkilemektedir. Asılsız ihbarlar çalışmalarımızı yavaşlatıyor."

İl Özel İdaresinin her zaman hizmet düsturuyla çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Kurtkan, "Şimdiye kadar 9 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Toplamda bu bin köye hitap ediyor. Bin köy kadar karla mücadele çalışması yaptık." ifadesini kullandı.

Köylülerden Abdurrahim Sarıdağ ise kardan kapanan yollarının özel idare ekiplerince daima açıldığını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki köy yollarında 9 bin kilometre karla mücadele çalışması yürütüldü - Son Dakika


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