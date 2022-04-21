Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor

21.04.2022 14:19

Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor Bitlis ve ilçelerinde bulunan menderesler ilkbahar ve kış görüntüsüyle seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor

BİTLİS - Bitlis ve ilçelerinde bulunan menderesler ilkbahar ve kış görüntüsüyle seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Bitlis, doğal güzellikleriyle de ayrıca dikkat çekiyor. Yaz ve kış aylarında fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyo konumunda olan Bitlis, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle Tatvan - Van ve Tatvan - Hizan ilçeleri arasında bulunan menderesler ilkbahar ve kış görüntüleriyle adeta kendine hayran bırakıyor. Kışın karla kaplı dağlar arasındaki vadilerden süzülen menderesler görsel şölen sunarken, ilkbaharda ise açan çiçeklerle birlikte menderesler ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından ilkbahar ve kış aylarında havadan görüntülenen vadi ve menderesler, iki mevsimin doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.

Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor
Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor
Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor
Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor

YORUMLAR
500
'Ramazan şerbeti oruç tutarken hazımsızlığın önüne geçiyor' 'Ramazan şerbeti oruç tutarken hazımsızlığın önüne geçiyor' Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı

İlkbahar, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'teki menderesleri her mevsim doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement