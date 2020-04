Bitlis'teki meslek lisesinde, günde 6 ton dezenfektan üretilecek - Son Dakika

Bitlis'teki meslek lisesinde, günde 6 ton dezenfektan üretilecek

BİTLİS'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi bahçesinde kurulan atölyede kimya bölümü öğretmenleri, günde 6 ton dezenfektan üretecek.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, pandemi döneminde kurumların dezenfektan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, pandemi sonrası da Bitlis merkez ve ilçelerindeki 60 yatılı okulun temizlik malzemesi ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Korkmaz, salgının bir an önce sona ermesini dilediklerini belirterek, "26 günde oluşturduğumuz atölyemizde her gün 6 ton her türlü dezenfektan malzemesi üretecek kapasitemiz var. Ayrıca her türlü temizlik malzemesini üretebiliyoruz. İhtiyaçların belirlenmesi için bildirimde bulunmalarını da istedik. Bugün itibarıyla Tatvan Belediyesi'nin bize gelen bir ihtiyacı var. Kurumların dışında bizim zaten 60 yatılı okulumuz var. Biz sadece okullarımızın temizlik malzemesi ihtiyacını buradan karşılasak bile kardayız. Zamanın ruhuna uygun olarak tüm kurum ve kuruluşların her türlü dezenfektan ihtiyacı için bu atölyemiz çalışacak. Burada 3 kimya öğretmenimiz, 1 de kimya mühendisimiz ve okul müdürümüz kimya öğretmeni olmak üzere 5 kişi ve okullar açıldığında öğrencilerle birlikte çalışacağız" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Türkiye'deki meslek liselerinde üretim yapılmaya başlandığını da belirterek, "Meslek liselerine farklı bir vizyon kazandırıldı. Öğretmenlerimiz çalışıyor. Hızlı bir şekilde üreteceğiz. Bu sıkıntılar geçtiğinde de bu atölyelerimiz üretim yapmayı sürdürecek" dedi.