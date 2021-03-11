Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu - Son Dakika

Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu

11.03.2021 14:01
Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu, System.String[]

Bitlis'teki Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi geçen yıldan bu yana ürettiği dezenfektanla 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti.

Bitlis'teki Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi geçen yıldan bu yana ürettiği dezenfektanla 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti.

Dezenfektan, sıvı sabun ve maske üretimi ile ön plana çıkan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumlar üretimlerini sürdürüyor. Bunlardan biri olan Cemil Özgür Anadolu Lisesi Kimya Atölyesinde incelemelerde bulunan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, atölyenin bundan sonra da Bitlis ve ilçelerindeki başta yatılı okullar olmak üzere bütün kurumlara üretim yapacağını söyledi. Kontrollü normalleşme sürecine girilen Bitlis'te vakaların azalması ve normal hayata geçilmesinin ardından atölyenin üretime devam edeceğini de vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, "Geçen yıl ülkemizde 16 Mart'ta baş gösteren salgından sonra ilimizde hijyen malzemelerinin üretiminde büyük bir boşluk vardı. Burada üretim yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber bakanlığımızla görüştük. En yakın üretim merkezi olan Diyarbakır'ı ziyaret ettik. 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde mevcut alan ortaya çıktı. Burada bizim öğretmen ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Biz şu anda burada 3 kalem temizlik malzemesi üretiyoruz. Bu biraz daha artacak. Bugüne kadar 30 ton el dezenfektanı ürettik. Bu da ortalama 1 milyona yakın bir paradır. Onun haricinde 35 ton yüzey dezenfektanı ürettik. Bu da 100 bin TL civarında bir gelir sağladı. Ayrıca 20-25 tona yakın da sıvı sabun üretimi yapıldı. Bununda getirisi 100 bin TL civarında oldu. Aynı zamanda buraya bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde de maske üretimimiz var. Orada da 1 milyon maske ürettik. Bizim okulumuz geçen yıl 25 Nisan'dan bugüne kadar 1 milyon 700 bin TL civarında ciro yapmıştır. Bu yapılan cirodan hammadde düştükten sonra döner sermaye payı var. Burada çalışan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızda üretimden belli bir pay almaktadır. Biz bununla sadece ilimizin değil, çevre illerin de ihtiyacını karşılıyoruz. Biz eğitime bir bütün olarak bakıyoruz. Hakkari'de bulunan okulun ihtiyacını Bitlis'ten ayırmıyoruz. İlimizde bulunan bütün kurumlarında ihtiyacını karşılıyoruz. İlimizde bulunan 714 okulumuzun da bütün malzemelerini karşılıyoruz" dedi. - BİTLİS

Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu
Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu

Türk Lirası, Bitlis, Milli, ciro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Biber gazlı banka soygunu! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp paraları aldı Biber gazlı banka soygunu! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı         
13:46
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu         
12:21
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'teki meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei