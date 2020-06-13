Bitlis'teki Muay Thai ve Kick Boks sporcuları sosyal mesafeyi koruyarak maçlara hazırlanıyor

Bitlis'te Muay Thai ve Kick Boks milli sporcuları korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarına sosyal mesafeyi koruyarak yeniden başladılar.

Korona virüs nedeniyle spora ara veren milli sporcular 2,5 aylık sürede evlerinden çalışmalara devam ederek Türkiye ve Dünya Şampiyonası'na hazırlandılar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla, tedbir amaçlı olarak salon sporuna ara veren Muay Thai ve Kick Boks sporcuları, normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak salon sporlarına başladı. Korona virüs salgının yayılmaması tedbirleri kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle spor salonlarındaki faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti. Yaklaşık 3 ay salon sporuna ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, sporcuların kendi evlerinde ara vermeden spor yapmaya devam ettiklerini belirtti. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Ömer Uğur, "9 Mart'tan itibaren Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Gençlik Spor Bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikler doğrultusunda spor salonlarımız kapatıldı. Biz 2,5 aydır bir araya gelip spor yapamıyorduk. Sporcularımız spor salonlarımızı çok özlemişlerdi. Yalnız pandemi dönemini de bir şekilde fırsata çevirmemiz gerekiyordu. Evlerinde sporcularımıza online antrenmanlar yaptırdık. Şu an normalleşme sürecindeyiz ve belirlenmiş olan tedbirler ile kurallar çerçevesinde salondaki sporlarımıza başladık" dedi.

"Maçlar nasıl olacak bilemiyorum"

Milli Takım Antrenörü de olan Ömer Uğur, "Sporcularımız bu süreçte bile sporu bırakmadılar. Şuan salondalar ve çok mutlular. 1 Haziran itibari ile bazı branşlarımıza spor yapılabilir izni çıktı. Biz de salon sporumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kick Boks Federasyonu ve Muay Thai Federasyonu ile ortak çalışıyoruz. Hem Kick Boks, hem de Muay Thai çalışıyoruz. Kick Boks Ağustos ve Eylül ayına maçlar bıraktılar. Dünya Şampiyonası tarihi de belirlenmiş. İnşallah Dünya bu illetten kurtulur ve bu maçlarımıza da gideriz. Burada sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Buna biraz daha dikkat edeceğiz. İnşallah, temmuz ayının ortalarında tamamen kurtulur, maçlarımıza sağlam bir şekilde hazırlanırız. Biz bire bir temas olmadan idman yapıyoruz, maçlar nasıl olacak, onu bilmiyorum. Burada spora devam eden 15 milli sporcumuz var. Korona virüs süreci milli sporcularımızı kötü etkiledi. Evde ne kadar antrenman yapsan da, günde ancak 20 veya 30 dakika çalışabilirsin. Bir odada, beton zeminde ve tek başına çalışıyorsun. Kimse sana lapa tutamıyor, kimseyle maç yapamıyorsun, kum torbasında çalışamıyorsun, o yüzden kötü etkileniyorlar. Ama İnşallah biz bu iki ay içinde hazırlanacağız, toparlanacağız ve tekrar milli takıma hazır halde geleceğiz. Burada bütün sporcuları aynı anda idmana almıyoruz. 10 veya 12 kişilik gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak buradaki 120 metrekare alana sahip salonumuzda çalışıyoruz. Bakanlık 6 metrekareye sporcu alabilirsiniz demişti, biz bunu 10 metrekarede bir sporcu haline getirdik. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü sporcuların kuvveti çok önemli. Kuvvetleri yerinde ama evlerdeki ebeveynler salgından zarar vermesinler diye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Salondaki spora katılan ve sosyal mesafeyi koruyarak idman yapan Muay Thai ve Kick Boks Milli sporcusu Hasan Eripek ise "Yaklaşık 2,5 aydan sonra spor salonlarına geri döndük. Burada sosyal mesafe kurallarına uyarak sporumuza devam ediyoruz ve önümüzdeki müsabakalarımıza hazırlanıyoruz. Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muay Thai sporcularından Tuğçe Korkmaz da, "Dünyayı etkisine alan salgından dolayı maçlara ve antrenmanlara ara vermiştik. Antrenmanlara kaldığımız yerden devam etmeye başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapıyoruz ve maçlara hazırlanıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS