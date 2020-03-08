Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek - Son Dakika

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Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek
7 saat önce
Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçekBİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oluşturdukları stantta kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:05 Kaynak: DHA
Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oluşturdukları stantta kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.
Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki bir AVM'de stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar çiçek ve broşürleri alırken polislere teşekkür etti.
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