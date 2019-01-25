Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki Nazik Gölü Dondu

Bitlis'teki Nazik Gölü Dondu

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.

Bitlis'teki Nazik Gölü Dondu, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. Yaklaşık 40 kilometrekarelik alanı kaplayan gölün yüzeyi buzla kaplanırken, balıkçı tekneleri de buz tuttu.

Bölgede etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte Ahlat ilçesi Dilburnu Köyü'nde bulunan Nazik Gölü dondu. 40 kilometrelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle buzla kaplanan göldeki tekneler de buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede balıkçılar, buz tutan teknelerini çıkarmak için mücadele veriyor. Çocuklar ise gölün donan yüzeyinde futbol oynuyor. Bazı balıkçıların buzları kırararak balık avladığı gölün Aralık ayı sonunda donmaya başladığını söyleyen Mehmet Uğur, Balıkçılık yaptığımız göl, üç ay boyunca buzla kaplanıyor. Buzun her zaman kırılma riski var. Ancak, bu bölgede yaşayan köylüler bu konuda tecrübeli. Balıkçılık yapıyoruz.Donan gölde çocuklarımız da zaman zaman  futbol oynuyor. Bölgede 40'a yakın balıkçı var. Kış aylarıyla birlikte teknelerimiz buz tabakaları arasında kalıyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:07 Kaynak: DHA

Futbol, Ahlat, Bitlis, Nazik Gölü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaybolan Futbolcu Emiliano Sala'nın Eski Kız Arkadaşından Yürek Yakan Mesaj! PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı

Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:30:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki Nazik Gölü Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]