Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

11.05.2022 15:43
Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Kalderası, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Kalderası, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Nemrut Dağı ile Krater Gölü'nü görmek isteyen doğaseverler, kışın yoğun kar nedeniyle kapanan yolların açılmasının ardından bölgeye gelmeye başladı.

Uzun geçen kışın ardından kalderaya gelen ziyaretçiler, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesindeki sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan bölgede doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Hatice Arslan, Almanya'da yaşadığını ve tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir hafta Mardin'de kaldık, birkaç gün de burada kalacağız. Şuan Nemrut'tayız, burayı çok sevdik. Hava soğuk olmasına rağmen harika bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum."dedi.

Bitlis ve Tatvan'ı çok beğendiğini ifade eden Mehmet Emin Erkan ise "Burayı daha önce bilmiyordum ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Burası doğa harikası bir yer. Tekirdağ'daki tüm arkadaşlarıma buraların güzelliklerini anlatacağım. Bazı eksiklikler var. Umarım yetkililer kısa sürede bunlarla ilgilenir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin BİGACEM'den havayolu şirketlerine 'Nemrut Krateri' için destek talebi BİGACEM'den havayolu şirketlerine 'Nemrut Krateri' için destek talebi

Nemrut Dağı, Türkiye, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:27 TV 8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un bu akşamki bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümün detayları...
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:53:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'teki Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement