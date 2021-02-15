Bitlis'te haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika
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Bitlis'te haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başladı

Bitlis'te haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 12:28

BİTLİS'teki köy okullarında kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ikinci dönemin ilk ders zili çaldı.

BİTLİS'teki köy okullarında kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla haftanın 5 günü eğitim alacak olan öğrenciler heyecanlı olduklarını ve okullarını çok özlediklerini söyledi. Öğrenciler, okullarının açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kiraçtaşı köyünde uzun sürenin ardından ilk ders zili bugün çaldı. Sabahın erken saatinde okula giden öğretmen ve öğrenciler okulların başlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, 447 okulda, 2 bin 83 öğretmen ve 30 bin 102 öğrenci ile 2021 yılı ikinci dönem yüz yüze eğitimlere bugün itibari ile başladıklarını ifade etti. Yoldaş, "Milli Eğitim Bakanlığımızın kararı doğrultusunda köy okullarımızın bütün kademelerinde ve merkeze bağlı bazı anaokullarımızda bugün itibari ile yüz yüze eğitime başlamış bulunuyoruz. Öncelikle eğitimin Bitlis'e, ülkemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Covid-19 tedbirleri kapsamında hijyen kuraklarını uygulayarak eğitimlerimizi başlattık" dedi.

ÇOK MUTLUYUZİl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla haftanın 5 günü eğitim alacak olan öğrenciler ise okullarını ve öğretmenlerini özlediklerini söyledi. Kireçtaş Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emircan Söylemez, okulun açılmasından dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek, "Bugün okulumuz açıldığı için çok mutluyuz. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla yeniden buluştuk. Geri kaldığımız bütün derslerimiz burada alacağız. Kitaplarımızı bitireceğiz. Bütün konularımızı tekrardan öğreneceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Ramazan Özdemir de "Çok mutluyuz. Yeniden okulumuza kavuştuk. Okulumuzun açıldığı çok iyi oldu. Derslerimize çok çalışacağız. Kitaplarımızın hepsini bitireceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
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