Bitlis'teki Okullar Bir Gün Süre ile Tatil Edildi
29 dakika önce
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis
'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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