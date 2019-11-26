Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu
Son Dakika Güncel Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu - Son Dakika

Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu

6 saat önce

Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulunduBitlis'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu

Bitlis'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda, ayrıca insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kent kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 51 el bombası, 5 adet RPG-7 roket mühimmatı, 6 adet RPG-7 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 mermi, 100 kiloluk el yapımı patlayıcı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle birlikte, insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler ile kemikler, muhafaza altına alındı.

Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]