Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu

BİTLİS'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, el bombası, roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda, ayrıca insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kent kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 51 el bombası, 5 adet RPG-7 roket mühimmatı, 6 adet RPG-7 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 mermi, 100 kiloluk el yapımı patlayıcı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle birlikte, insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler ile kemikler, muhafaza altına alındı.