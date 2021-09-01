Son dakika haber... Örtü yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Bitlis'te 3 gündür Buzlupınar mevkisinde devam eden örtü yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bitlis- Baykan karayolunu Buzlupınar mevkisinde 2 gün önce belirlenemeyen bir nedenle başlayan örtü yangını devam ediyor.

Yangının söndürülmesi için Bitlis, Siirt ve Van Orman Müdürlüğü personeli karadan, Van Gölü'nden su taşıyan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan yangına müdahale ediliyor.