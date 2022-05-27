BİTLİS'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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BİTLİS'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

27.05.2022 09:08

BİTLİS merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİTLİS merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİTLİS'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika


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