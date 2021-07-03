Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "normalleşme" yoğunluğu - Son Dakika

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında başlanan normalleşme süreciyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 1 Temmuz'dan itibaren geçilen normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistler, Ahlat'taki tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı da ilçeye gelen ziyaretçilerinin ilk uğrak noktası arasında yer alıyor.

Yaklaşık 210 dönüm alan üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen misafirler, mezar taşlarının üzerindeki yazı, kabartma ve işlemeler ile bölgenin tarihi hakkında bilgi ediniyor.

Mersin'den gelen ziyaretçilerden Sebahat Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa ilçeye geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Bitlis ile çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleri gezdiklerini ifade eden Aslan, "Gelmeden rotamızı belirlemiştik. Önceliğimiz buradaki mezarlığı incelemekti. Çok büyük bir mezarlık. Buraya gelmişken hem mezarlığın kapsamını öğrenmiş olduk hem de burada yatan zatların tarihi değerlerini de öğrenmiş olduk. Bu anlamda güzel bir kültürel birikimle ayrılıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ahmet Bülent Akşahin ise bölgenin görülmesi gereken yerlerden olduğunu anlatarak, " Türkiye'de yaşayan herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Burası dünya mirası bir yer ve yaklaşık 200 dönüm üzerinde çok büyük bir mezarlık var. Burada yaşamış Türklerin tarihleri var. Seyitlerin mezarları var." ifadelerini kullandı.