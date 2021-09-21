Bitlis'te 2 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sona eriyor - Son Dakika

Bitlis'te 2 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 18.00'dan itibaren kalkıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köy ve mezralarında 20 Eylül'de uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkez ilçe sınırlarında yer alan Yenice, Doğanlı köyü ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı 21 Eylül saat 18.00'dan itibaren kaldırılacaktır."