Bitlis'teki spor kulüplerine teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bitlis'teki spor kulüplerine teşekkür belgesi - Son Dakika Spor

Bitlis'teki spor kulüplerine teşekkür belgesi

6 saat önce

Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından faaliyetini sürdüren spor kulüplerine teşekkür belgesi verildi.

Bitlis'teki spor kulüplerine teşekkür belgesi, System.String[]

Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından faaliyetini sürdüren spor kulüplerine teşekkür belgesi verildi.


Bitlis Öğretmenevinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belge dağıtım törenine İl Müdürü Bilal Elkatmış, Şube Müdürü Faruk Budak, Bitlis ve ilçelerindeki spor kulübü yöneticileri katıldı. Belge dağıtım töreni öncesinde konuşan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, spor kulüplerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.


Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan teşekkür belgeleri kulüp başkanlarına teslim edildi. Program, katılanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİTLİS

Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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