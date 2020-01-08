Bitlis'teki STK'lar doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
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Bitlis'teki STK'lar doğaya yiyecek bıraktı

6 saat önce

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlar ile kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Bitlis'teki STK'lar doğaya yiyecek bıraktı, System.String[]

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlar ile kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Yaban hayvanları için Nemrut Dağı eteklerine, kuşlar için de Tatvan- Ahlat kara yolunun kenarlarına yem bırakan STK temsilcileri, zorlu kış günlerinde hayvanların aç kalmaması için vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, her yıl kış mevsiminde "Doğaya Yiyecek Bırak, Yaban Hayvanları Beslensin" sloganı kapsamında doğaya yiyecek bıraktıklarını belirtti.

Kökel, "Yaban hayvanlarının güzergahı olarak tespit edilen yerlere yiyecek bıraktık. Emeği geçen esnafımıza ve STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar ise Nemrut Dağı eteğine yaban hayvanları birkaç gün yetecek kadar yiyecek bıraktıklarını bildirerek, "Desteği ve katkısı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hayvanları seviyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Böyle bir farkındalık yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe, Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Ata Özel de katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Bitlis, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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