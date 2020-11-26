Bitlis'teki tandır ve çömlekçiliğe destek - Son Dakika

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Bitlis'in Günkırı ve Kavakbaşı belediyeleri arasından çömlekçiliğin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ile Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde uzun yıllardan beridir el emeği ile yapılan çömlekçilik ve tandır üretimi artık modern atölyelerde üretilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan 'Günkırı ve Kavakbaşı Beldelerinde Çömlekçilik ve Tandırcılığın Geliştirmesi' projesinin protokolü imzalandı.

DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisinde düzenlenen protokol imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz katıldı. Bölgede uzun yıllardan beri geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırın, modern yöntemlerle yapımını sağlayarak ekonomik değerini arttırmak ve hane halkı gelirini artırmak amacıyla hazırlanan projenin toplam bütçesi 1 milyon 840 bin 436 TL olarak açıklandı.

Emek-gelir dengesizliği sebebi ile yavaş yavaş terk edilmeye yüz tutmakta olan çömlekçilik ve tandırcılığın modern yollar ile yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı proje, turizme katma değer etkisi olan yöresel ürünlerin çeşitliliğini arttıracak ve kadının sosyal hayata katılımını sağlayacak. Projenin yürütücüsü Günkırı Belediyesi olurken, projenin 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ise hibe olarak sağlanacak.

Proje kapsamında kurulacak 2 adet 750 metrekarelik atölyedeki makine ve ekipmanlar kullanılarak modern yöntemlerle tandır ve çömlek üretilmesi sağlanacak. Ayrıca bu atölyelerde 80 kadın, her bir atölyede uzman 2 eğitmen tarafından 540 saatlik modern yöntemlerle çömlek ve tandır üretimi eğitimi alacak. Proje sonunda üretilen ürünlerin satışı ve pazarlanması amacıyla Günkırı ve Kavakbaşı beldelerinin karayolu ağı üzerindeki bölgelerinde 25 metrekarelik sergi ve satış alanları oluşturulacak.

İmza töreni sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz, "Kavakbaşı ve Günkırı beldelerimizde yapılan çömlekçilik ve tandır üretimi ile ilgili DAKA'ya sunduğumuz projemiz kabul edildi. Beldemiz çanak çömlek yapımında uzun yıllardan beridir üretim yapan bir beldedir. Günümüzde kullanılan kaplar bulunmadan önce toprak kaplar bölgemizde yoğun olarak kullanılıyordu. Bunun bölgedeki üretim merkezi de Kavakbaşı beldesidir. Bu sanat günümüzde de halen kadınlarımızın eliyle ev ortamında üretimlerini devam ettiriyoruz. Bunu daha profesyonel olarak yapıp tanıtımı ile birlikte bir proje girişiminde bulunduk. Sağ olsunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bu projemizi destekledi. Emeği geçen DAKA Genel Sekreterliği çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS