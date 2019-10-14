Bitlis'teki tekstil atölyesinden 4 ülkeye ihracat

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tekstil atölyesinden ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ihracat gerçekleştiriliyor.

Rahva bölgesinde faaliyet gösteren, kentin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdamına katkı sağlayan atölyede 200 kişi çalışıyor.

Atölye Müdürü Bülent Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekstil atölyesinde hem istihdam sağladıklarını hem de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekstil şirketi olarak 37 yıldır İstanbul'da faaliyet yaptıklarını belirten Avcı, "Ana merkezimiz orası olacak şekilde burada da şube açmıştık. Bu şubemiz yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteriyor. Biz yap-satçı bir firmayız. İhracatımız Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yöneliktir. Burada genelde penye üzeri çalışıyoruz." dedi.

Atölyede 200 kişi istihdam ettiklerini aktaran Avcı, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptıkları tesiste 400 kişiye daha istihdam sağlamayı planladıklarını anlattı.

Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, daha çok imalat ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmektir. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi yerlere geleceğiz. Amacımız buradaki insanlarımıza istihdam yaratmak, insanlara iş, AŞ ve ekmek verebilmek. Bize getirilen kumaş kesimhanede kesiliyor ve kesim yapıldıktan sonra dikimhaneye sevk ediliyor. Ürün ütü ve paketlendikten sonra koliye konulup tırlara yükleniyor ve İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'a ulaşan giyim ürünleri oradan da Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor."