Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor - Son Dakika

Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor

18.02.2021 14:49

Bitlis'te son yıllarda kurulan tekstil fabrikaları, kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağladı.

Bitlis'te son yıllarda kurulan tekstil fabrikaları, kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağladı.

Devletin sunduğu teşviklerden faydalanmak isteyen yatırımcılar, Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil fabrikaları açmaya devam ediyor.

İstanbul'da 25 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönen Bülent Avcı da OSB'de fabrika açarak 400 kişiye iş imkanı sundu.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bölgeye yatırım yapmak isteyen girişimcilere büyük destekler verdiğini söyledi.

Bu sayede Bitlis'in birkaç yıl içinde tekstil sektöründe önemli merkezlerden biri olacağını vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"OSB, Bitlis için büyük bir imkan. İstihdam ve üretim açısından önemli bir yatırım oldu. OSB'ye gelerek iş ve personel kapasitemizi artırdık. Tüm tekstil firmalarının OSB'de olması büyük avantaj sağlıyor. İlerleyen süreçte büyük yatırımcıların kente gelmesini bekliyoruz. Bitlis tekstil alanında gözde iller arasında yerini alacaktır. Şu an 25 firma var. Bunun yaklaşık 70 firmaya çıkmasını bekliyoruz."

Terör olaylarının azalmasıyla bölgeye gelen yatırımcıların sayısında artış yaşandığını vurgulayan Avcı, "Yatırım yapmak isteyen girişimci kendisini güvende hissetmek ister. Sıkıntılı olan bölgeleri hiçbir iş adamı tercih etmez. Bölgede huzur ve güvenliğin olması girişimcileri çekiyor." dedi.

Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor
Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor

Fabrika, Yatırım, Bitlis, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekstil fabrikaları ekonomiye katkı sunuyor - Son Dakika


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