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Bitlis'teki tekstil firmaları Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika

Bitlis'teki tekstil firmaları Avrupa'ya açılıyor

10.09.2021 00:57
Bitlis'teki tekstil firmaları Avrupa'ya açılıyor, System.String[]

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan tekstil firmaları, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa pazarına da ürün satıyor.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan tekstil firmaları, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa pazarına da ürün satıyor.

Kentteki tekstil atölyelerinde yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilirken, üretilen ürünler ünlü markaların yanı sıra Avrupa ülkelerine de satılıyor. Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları tekstil fabrikasında ürettikleri ürünleri yurtiçinde satmalarının yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç ettiklerini belirten tekstil mühendisi Fatih Teker, fabrikada şu an 200 kişini istihdam edildiğini ve bu sayıyı 900'e çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Bitlis il genelindeki tekstil fabrikalarında şu an 5 bin civarında personelin çalıştığını ve dolayısıyla 25 bin kişinin tekstil üretiminden faydalandığını söyleyen Teker, "Biz burada konfeksiyon üretimi yapıyoruz. Hem yurtiçi hem yurtdışı ihracat yapan firmayız. Fabrikamız 10 bin metrekare üzerine kurulmuş kapalı bir alana sahiptir. Burada 200 personel ile iş başı yaptık, istihdam sayısını kademeli olarak kısa sürede 900'e çıkartmayı planlıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler çoğunlukla yurtdışı markalar ve kargo ya da tırlar ile ihracat yapılıyor. Ürünleri İspanya, İtalya, İngiltere, Avrupa bloğundaki çok sayıda ülkeye ihracat ediyoruz. Bitlis il genelinde şu anda 5 bin civarında çalışan var. Her çalışan ailesinin ortalama 5 kişi olduğunu düşünürsek, 25 bin kişinin işten ekmek yediği anlamına gelir. Bu da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında bölgeye ciddi bir fayda sağlıyor. Alışveriş ve harcama olarak düşündüğümüzde de, hem istihdam hem de ekonominin doğal olarak daha da canlandığını görürüz. İnsanların kendisini daha iyi hissetmesi tamamıyla ekonomik özgürlüklerine bağlı" dedi

Tekstil üretimi konusunda doğunun batı illerinden daha elverişli olduğunu ifade eden Teker, "Ben batıdan geldim buraya. Tekstil anlamında batıda daha fazla üretim söz konusuydu, fakat son yıllarda tekstil üretim, 6'ncı bölgeye yani doğuya kaymaya başladı. Buralarda hemen hemen her ay bir fabrika açılıyor. Bu da hem istihdamı artırıyor hem de işsizlik sorununa bir nebze olsa çözüm sağlıyor. Burada insanların talebi gayet memnun edici. İnsanlar bu işi öğrenmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Personel bulmakta bir sıkıntı yaşamıyoruz ve çok ciddi başvuru söz konusu. Doğuda çalışma anlamında her zaman bir ön yargı söz konusuydu. Batıda ve doğuda çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim. Bu bölge hem güvenli, hem çalışma şartları ve çalışma koşulları gayet iyi. Doğuda o güvenin daha fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca, pandemiden dolayı kendi memleketine ciddi bir şekilde göç söz konusu. Kalifiyeli personel bulma anlamında sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Bitlis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis'teki tekstil firmaları Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bitlis'teki tekstil firmaları Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika
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