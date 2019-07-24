Bitlis'teki trafik kazası
1 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:10 Kaynak: AA
'in Hizan
ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.
Kazanın ardından cenazesi Hizan Devlet Hastanesine götürülen Özdemir için hastane bahçesinde tören düzenlendi.
Kaymakam Bülent Hamitoğlu
, İlçe Jandarma
Tabur Komutanı Ümit Duyu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş
, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı törende, İlçe Müftüsü Murat Demir
dua etti.
Hamitoğlu, 25 yaşında yaşamını yitiren Özdemir'in yakınlarına başsağlığı dileyerek teskin etmeye çalıştı.
Zafer Özdemir'in cenazesi, Şeyh Hazan Camisi'nde kılınan namazın ardından Gayda köyündeki mezarlıkta defnedildi.
Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Beyaz Saray'da kritik Türkiye toplantısı başladı Gözaltına alınan yabancı uyruklu adam, tacizci olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu