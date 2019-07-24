Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'teki trafik kazası

30 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.

Bitlis'teki trafik kazası, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.

Hizan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hizan Devlet Hastane bahçesinde Özdemir için tören düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Murat Demir dualar okudu. Demir, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" dedi.

Törene, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Ümit Duyu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Özdemir, Gayda mezarlığında toprağa verildi. - BİTLİS
Jandarma, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Tarlasını sürerken 200 yıllık tahıl ambarı buldu Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 09:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]