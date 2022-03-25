Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı

25.03.2022 19:15
Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Köprücük köyü mevkisinde meydana geldi. Bahattin Durmuş yönetimindeki 34 UF 3906 plakalı minibüs ile Kevi Toksun yönetimindeki 49 AJ 671 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kevi Toksun kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Fırat Toksun, İsmail Toksun, Ceylan Toksun ve minibüs sürücüsü Bahattin Durmuş yaralandı. İhbarla gelen jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kevi Toksun'un cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı:  1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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