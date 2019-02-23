Son Dakika Haberleri: Bitlis'teki Uyuşturucu Operasyonları

Bitlis'teki Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.

Bitlis'teki Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 19 Şubat'ta gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, "örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel
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