Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

04.03.2022 20:29
Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bitlis ve Tatvan ilçesinde narkotik ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis ve Tatvan ilçesinde narkotik ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi ve Tatvan ilçemizde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet tabanca fişeği, 58 adet piyade tüfeği fişeği, 8,62 gram Eroin, 19,43 gram metamfetamin, 0.28 gram Afyon sakızı, 95,88 gram esrar, 1 adet ectasy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan 10 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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